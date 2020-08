Incontri a Fornoli e Benabbio per la capolista Pd Fazzi

Primi appuntamenti sul territorio per la capolista del Pd alle prossime elezioni regionali, Francesca Fazzi.

Da doman (18 agosto) numero uno in lista per il rinnovo del consiglio regionale, incontro la popolazione. Il primo appuntamento è alle 18,30 a Fornoli, al bar La ruota. Alle 21 si prosegue a Benabbio in Corte Cesare Viviani.