Dalla via del Mare al Piazzone, Buonsenso è con Del Ghingaro

Presentata questo pomeriggio (18 agosto) alla bocciofila viareggina nella Pineta di Ponente, la lista Buonsenso con Del Ghingaro. Presenti all’incontro, oltre a tutti i candidati consiglieri anche Giorgio Del Ghingaro che ha voluto salutare gli uomini e le donne della lista.

In tutto 8 donne e 16 uomini che si sono detti “vicini per senso pratico all’attività amministrativa concreta di Del Ghingaro”.

“Dal regolamento urbanistico, alla via del Mare, al rifacimento del Piazzone, ai parcheggi sotterranei: sono molte le tematiche che ci uniscono all’attuale amministrazione – commenta Roberto Bucciarelli che ha presentato i candidati -. Siamo una squadra che ha molta fiducia nel sindaco Del Ghingaro, siamo pronti a metterci in gioco e ad affrontare il prossimo mandato con passione e con tutte le nostre competenze. Ci impegneremo al massimo per ottenere un ottimo risultato”.

“Una lista vera, che rappresenta molte anime della città – aggiunge Giorgio Del Ghingaro -: siamo partiti da lontano e poi ci siamo incontrati su argomenti concreti. Progetti che adesso possiamo realizzare sia perché è stato approvato il Regolamento Urbanistico sia perché il dissesto è superato. Dobbiamo amministrare una città, dobbiamo farlo seriamente: con i conti risanati possiamo programmare il futuro».

Ecco i candidati

Andrea Becagli, 38 anni, imprenditore turistico; Gerri Berti, 46 anni, esercente spettacolo viaggiante; Luca Brenci, 42 anni operaio; Roberto Bucciarelli, 68 anni ex artigiano; Athos Catassi, 59 anni impiegato; Giampiero Ceccotti 67 anni parrucchiere; Doriano Cortopassi 67 anni, ex rappresentante; Carlo Cosci 74 anni ex artigiano; Chiara De Paolis 70 anni, ex dirigente d’azienda; Sabrina Di Nunzio 44 anni farmacista; Vittorio Fantoni 59 anni agente immobiliare; Veronica Ferretti 48 anni, insegnante, Daniela Flori 69 anni, ex insegnante; Luca Larini 56 anni operaio settore nautico; Daniele Martinelli 51 anni, assicuratore; Susanna Karla Monacci 53 anni, impiegata; Emanuela Noto 31 anni, impiegata; Agata Pardini 30 anni, diplomata all’Istituto Alberghiero è in cerca di occupazione; Giuliano Paterni 70 anni commerciante; Susanna Cinzia Piotto 51 anni, broker assicurativo; Riccardo Simonini 52 anni, tecnico direttivo; Claudio Velia 63 anni tecnico sanitario radiologo; Matteo Zazzarino 19 anni studente; Omar Zeribelli 41 anni, imprenditore.