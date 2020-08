Montemagni (Lega): “Più controlli per regolare l’uso delle mascherine sui treni e tutelare il personale”

“Non possiamo che sottoscrivere apertamente il pressante invito rivolto alle istituzioni da parte di un’associazione di pendolari della Toscana nord ovest che chiede il pieno rispetto delle regole anti-Covid da parte di chi viaggia in treno ed in generale sui mezzi pubblici“: è quanto ribadisce la capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni, Elisa Montemagni.

“Sono, poi, assolutamente da stigmatizzare – prosegue il consigliere – i gravi episodi d’intolleranza nei confronti del personale in servizio, com’è capitato recentemente, quando un gruppo di giovani, infastiditi dalla giusta richiesta d’indossare la mascherina, ha aggredito un capotreno”.

“E’ fondamentale – precisa l’esponente leghista – che si adottino, dunque, le attuali misure le quali prevedono, oltre al distanziamento interpersonale, anche quella di proteggersi il viso con un idoneo Dpi. Le regole vanno sempre rispettate ed ancor di più se si tratta di salvaguardare la propria ed altrui salute”.

“E’ doveroso, quindi – conclude Elisa Montemagni – che si rafforzi, quanto possibile, il controllo, specialmente sulle linee ferroviarie locali, dove non c’è la prenotazione del posto e si possono, quindi, creare possibili problemi; un pò di sano buonsenso, a nostro avviso, può essere, infatti, una valida arma contro il coronavirus”.