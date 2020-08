Veronesi: “Subito misure per i lavoratori delle disco chiuse”

“Non possiamo far pagare due volte ai giovani il peso delle scelte, voglio sottolinearlo, responsabili e doverose degli adulti”. A dirlo è Alberto Veronesi, candidato per il Pd al consiglio regionale, in riferimento alle nuove misure contro il contagio da coronavirus.

“Perché – dice Veronesi – i giovani sono i fruitori dei locali da ballo, ma anche giovani sono i ragazzi della nostra Versilia che lavorano nei locali da ballo che rischiano di trovarsi senza lavoro. E la risposta non può essere il balletto della senatrice Santanchè. Chiedo quindi al governo di attivarsi affinché il Dl agosto contenga misure a tutela di tutta la filiera dei lavoratori delle discoteche. Dai gestori, ai barman, ai camerieri, ai DJ, ai Pr, ai servizi di sicurezza. Sono ragazzi della nostra provincia che lavorano solo nei mesi estivi. “Vorrei poi fare una riflessione anche sui nostri giovani. Loro sono quelli che si sono trovati chiusi in casa improvvisamente. Che hanno interrotto la socializzazione se non quella virtuale. Che hanno smesso gli abbracci, che hanno vissuto la didattica a distanza. Ora, se hanno avuto voglia di ricominciare a vivere, non criminalizziamoli, ma cerchiamo spazi in cui responsabilmente possano vivere la loro età”.