Coreglia, Cambiamo! a caccia delle ultime 20 firme per la lista

Coreglia, la lista Cambiamo! in bilico. Mancano infatti una ventina di firme per depositarla in Comune. Ma una sfida a 3, alle amministrative, potrebbe essere ancora possibile, secondo quanto si augurano da Cambiamo!. I rappresentanti chiedono agli interessati di sottoscrivere la lista venerdì (21 agosto) dalle 8 alle 20 in Comune, nella sede di Ghivizzano.

“Adesso il dado per noi è tratto – ha proseguito la nuova formazione -. Non abbiamo consiglieri autenticatori disposti a firmare la nostra lista, in ottemperanza a ciò che si chiama o rimane della democrazia. A testa bassa, nonostante il tempo fatto perdere da alcuni, ritenuti alleati, abbiamo faticosamente raggiunto l’obiettivo. Il rammarico è sempre lo stesso, troviamo persone entusiaste, che poi per strada si ritirano dalla paura di ritorsioni. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che si può fare politica anche prendendo nelle urne schiaffi, ma camminando tra la gente sempre a testa alta. Rimettiamo la nostra partecipazione in mano alle sottoscrizioni dei cittadini del Comune di Coreglia Antelminelli, caso più unico che raro. Parteciperemo solo se vorrete, con un candidato sindaco donna”.