Fabbriche di Vergemoli, il sindaco Michele Giannini corre con Fdi per le regionali

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini si candida nelle liste di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in programma a settembre. Nato a Castelnuovo di Garfagnana, dopo un passato nella Guardia di finanza nel 2008 diventa comandante della sala operativa 117 del comando provinciale di Lucca. Nel 2014 torna a prestare servizio al nucleo regionale di Polizia tributaria di Milano e dal 2017 è trasferito al nucleo provinciale di Polizia tributaria di Pistoia.Nel 2018 consegue il grado di Maresciallo Aiutante

Per quanto riguarda la politica, nel 1999 viene eletto per la prima volta al Consiglio comunale di Vergemoli, nel quale riveste il ruolo di capogruppo di opposizione e delegato alla Comunità montana della Garfagnana dove ricopre il ruolo di capogruppo di Forza Italia. Nel 2004 viene eletto per la prima volta sindaco di Vergemoli e confermato tale nel 2009 con un plebiscito di consensi. Nel 2014 viene eletto sindaco del comune di Fabbriche di Vergemoli. Nel 2015 è candidato presidente della Provincia di Lucca dove ottiene il 33 per cento dei voti. Nello stesso anno lascia Forza Italia. Nel 2019 viene confermato sindaco del comune di Fabbriche di Vergemoli, divenendo così uno dei sindaci più longevi d’Italia e confermato dai sindaci di centro destra come vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.