Italia Viva, Alberto Baccini capolista per le regionali 2020

Quattro donne e 4 uomini, 2 donne e due uomini per la Versilia e 4 i candidati della Lucchesia con capolista Alberto Baccini, di origini garfagnine ma cresciuto fra Lucca e Porcari, Comune quest’ultimo di cui è stato sindaco prima di Leonardo Fornaciari.

La lista Italia Viva + Europa per il collegio di Lucca lancia la volata, presentandosi alla città. Confermata la presenza, come era nelle attese, di Baccini che fra l’altro ha avuto esperienze politiche anche in consiglio provinciale e come presidente di Aquapur Multiservizi spa.

La capolista donna dopo Baccini sarà Maria Grazia Previti della Gaia, una giovane donna lucchese doc. New entrydella politica ma con grande professionalità lavorativa: è infatti stata consulente di importanti aziende in Italia e all’estero fino a che, nel 2002, giunge a Lucca dove apre e gestisce una società di recruiting affermata in tutta la Toscana.

In Mediavalle del Serchio si presenta Artuto Nardini, una vita spesa nella rete ferroiaria italiana ma anche come amministratore fra Comune di Barga e Provincia.

La Garfagnana vede la candidatura di Tania Franchini, nata a Barga ma residente a Gallicano. E’ stata componente della segreteria territoriale del Pd lucchese.

(notizia in aggiornamento)