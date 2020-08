Marchetti: “Remaschi lascia Altopascio per candidarsi a Coreglia: elettori presi in giro”

“Ad Altopascio, Marco Remaschi si dimette e saluta la curva. Stamani si è recato al Comune per rassegnare le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, la quale lo avrebbe reso incandidabile come sindaco a Coreglia Antelminelli”. L’affondo è di Maurizio Marchetti, consigliere di Insieme per Altopascio.

“Cari cittadini – scrive Marchetti – sono dispiaciuto per chi si è fidato votando persone di così alta capacità valoriale ed ideologica. Il Pd non l’ha voluto? E Remaschi ha stracciato la tessera – sono ancora le parole di Marchetti – rinverniciandosi come candidato sindaco a Coreglia Antelminelli, dove ha casa base”.