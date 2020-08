Colucci (Riformisti): “Sindaco non sia evasivo su richiedenti asilo”

Richiedenti asilo contagiati in un centro di accoglienza a Capannori, i dubbi di Francesco Colucci dei Riformisti Toscani.

“Ci sorprende – dice Francesco Colucci – la comunicazione del sindaco di Capannori su 13 contagi in un imprecisato centro di accoglienza a Capannori senza che sia stato specificato quale centro sia, da chi gestito, quanti rifugiati vi siano accolti, né quali misure di sorveglianza medica siano state adottate per evitare spiacevoli contatti e contagi”.

“Sarebbe anche opportuno – prosegue – che il sindaco Menesini informasse su quante strutture di questo tipo sono presenti nel Comune di Capannori, da chi sono gestite e quanti rifugiati in attesa di asilo vi siano sul territorio e quali misure sono state prese per un controllo sistematico sul Covid-19 verso tutti questi richiedenti asilo accolti”:

“Sui migranti dobbiamo essere chiari – conclude – sì al salvataggio di tutti in mare, cattura degli scafisti, rimpatrio immediato di chi non ha i requisiti per l’asilo, stretto controllo sanitario su chi rimane sul nostro territorio sia all’arrivo sia durante la permanenza nei centri per una accoglienza dignitosa, ma anche sicura per loro e per tutti“.