Tetti (Europa Verde): “Centrosinistra al ballottaggio? Sarebbe fare un favore alla Ceccardi”

“Leggo con stupore le dichiarazioni dello schieramento di sinistra che si prefigge come proprio obiettivo quello di portare il centrosinistra al ballottaggio: di fatto, in elezioni così polarizzate, significa ammettere candidamente di voler fare un favore alla destra, con un voto di testimonianza che rischia di consegnare la Toscana alle forze più retrive che si sono distinte per un atteggiamento puramente distruttivo nei confronti dell’ambiente e del paesaggio” dichiara Eros Tetti, candidato al consiglio Regionale della Toscana per Europa Verde.

“La nostra scelta di campo – sottolinea Tetti – è stata chiara sin dal primo momento: stare nel centrosinistra con un nostro profilo autonomo radicalmente ambientalista, per far contare le nostre ragioni ‘dentro’ la maggioranza”.

“La nostra ambizione -prosegue Tetti- dunque è quella di contribuire alla vittoria del centrosinistra ed allo stesso tempo di rafforzare le posizioni di chi vede nell’ambiente e nel rispetto del territorio il motore del prossimo Rinascimento, a partire dalle criticità che la crisi Covid ha evidenziato”.

“ Il resto – conclude- ci sembra puro velleitarismo autoreferenziale che condannerà il voto di migliaia di Toscani all’irrilevanza, se non addirittura di fare un favore alla Lega ed a Ceccardi, assumendosi una responsabilità pesante per gli anni a venire”.