Bianchi (Toscana a sinistra): “Asili a Lucca, con il nuovo appalto dubbi su sicurezza per il covid”

Asili nido, Roberta Bianchi, candidata alle Regionali con la lista Toscana a sinistra crica l’assessore all’istruzione del comune di Lucca, Ilaria Vietina, e suggerisce di proseguire a settembre con le modalità già adottate a luglio: “Non mi interessa certo fare polemica ma – avverte – dal momento che conosco abbastanza bene la vita del nido per averla vissuta come nonna, come zia, come sorella di un ex educatrice e per aver seguito come consigliera la vicenda dell’appalto, penso che alcuni chiarimenti da parte dell’assessore siano doverosi. Nel mese di luglio si sono riaperti i servizi con questa modalità: 5 bambini con 1 educatrice sempre la stessa per 8 ore circa..(sicuramente troppe ore frontali, ma come scusa si può dire che era per un breve periodo). Perchè a settembre, visto anche l’aumento dei casi, non si attua la stessa modalità di luglio, modificando ovviamente le ore frontali del personale ? E’ vero che la legge prevede a seconda dell’età un rapporto di 1- 6, 1-9, 1-10 ma la situazione di emergenza induce a dei cambiamenti”.

“Ci sono momenti in cui il rapporto numerico potrebbe essere alto e visto che settembre è il periodo degli inserimenti, durante il quale i bambini hanno bisogno di maggiori rassicurazioni, di coccole e tanto altro, come garantire la sicurezza di cui l’assessore parla, soprattutto considerato che anche le compresenze, con il nuovo appalto, sono state ridotte? Se alla scuola d’infanzia i bambini avranno bisogno di più insegnanti per garantire il distanziamento figuriamoci al nido dove tanti dei bambini che frequenteranno saranno in gran parte dipendenti dagli adulti. L’Aasessore dice che non viene richiesto nessun distanziamento per i nidi, questo è chiaro, come fanno a richiedere una cosa del genere con i piccoli, ma è certo che lavorare in sicurezza è indispensabile per tutti e le riduzioni che hanno adottato negli ultimi anni non aiutano sicuramente. Come sarà possibile garantire la sicurezza esempio nei dormitori? Ci sono nidi, Lo scoiattolo è uno di questi, che già erano al massimo. Ma lo stesso vale anche per altri nidi. Anche le ore del personale ausiliario sono state ridotte con il nuovo appalto, come si pensa di garantire un occhio particolare all’ igiene con meno ore a disposizione?”.