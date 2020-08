Gelmini inaugura la sede di Forza Italia a Viareggio: “Pronti a fare bene”

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio (22 agosto) la sede di Forza Italia alla presenza di Mariastella Gelmini che ha tagliato il nastro insieme a Maurizio Marchetti, candidato in regione Toscana e Barbara Paci candidata a sindaco per la città di Viareggio per la coalizione appoggiata dal centro destra.

” Forza Italia ha sempre puntato sulle competenze e preparazione dei nostri candidati – spiega Mariastella Gelmini – siamo pronti a dimostrare cosa siamo in grado di fare. Non si azzardino a rimandare l’appuntamento al voto del 20 settembre che sarà decisivo sia per la Toscana che per Viareggio“.

La candidata a sindaco Barbara Paci vuole sottolineare due aspetti molto significativi del programma e delle sue liste: ” Il turismo e la destagionalizzazione devono essere una priorità per la città di Viareggio. Destagionalizzare deve essere una prerogativa propria del turismo riuscendo a creare possibilità di lavoro e di eventi per la città in tutti i periodi dell’anno. Vorrei sottolineare – conclude la candidata a sindaco – che nelle nostre liste sono presenti molte donne. Un fattore molto importante e che va valorizzato, può veramente essere l’inizio per un cambio di mentalità”.