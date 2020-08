Minniti (Lega): “Sbagliato trasferire i migranti contagiati a Villa Santa Maria”

Sul caso dei 13 migranti nordafricani ospitati in una struttura di Lunata, risultati positivi al Covid 19, interviene Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni regionali.

“La decisione di trasferire i migranti a Villa Santa Maria a Lucca – afferma Minniti – è del tutto sbagliata poiché mette a repentaglio la salute degli ospiti della residenza dal momento che gli anziani sono i soggetti più a rischio per le complicazioni del virus. L’esperienza della elevata mortalità tra gli anziani, spesso sofferenti per altre patologie, non ha insegnato nulla a chi ha preso questa sciagurata decisione”.

“Sono molto preoccupato – prosegue Minniti . circa l’effettivo rispetto dell’obbligo di isolamento da parte dei migranti i quali, essendo asintomatici, potrebbero sentirsi liberi di circolare liberamente sia nella struttura sia al di fuori di essa mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti qualora non fossero adeguatamente sorvegliati e non credo che nella residenza di Villa Santa Maria sia presente personale adibito ai controlli. Provo sgomento a pensare che con la chiusura delle discoteche il Governo stia dando la colpa dell’aumento dei contagi ai nostri giovani quasi come se fossero i nuovi untori mentre non fa nulla per contrastare l’arrivo e la libera circolazione dei cosiddetti richiedenti asilo dalle zone del Nord Africa laddove la pandemia è in netto e costante aumento. Ed è lo stesso governo che nel periodo di lockdown usava droni, posti di blocco e controlli severissimi ai danni dei disciplinati cittadini italiani. Che dire: due pesi e due misure”

“I fatti di cronaca dimostrano che i nuovi arrivati, anche positivi al virus – sostiene Minniti -, spesso e volentieri abbandonano le strutture dove sono ricoverati e si rendono irreperibili e il pericolo che accada la stessa cosa a Lucca è reale. Per questo motivo chiederò al Sindaco di Lucca e all’Asl di collocare altrove i migranti positivi, magari fuori Regione, per tutelare l’incolumità dei cittadini lucchesi conclude Minniti”.