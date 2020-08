Otto liste per Del Ghingaro: ecco tutti i candidati

Otto liste a sostegno, 7 civiche e una del Pd. Si presenta così la coalizione che a Viareggio sostiene la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente, Giorgio Del Ghingaro. Ecco tutte le liste e i candidati al consiglio comunale.

Lista Del Ghingaro: la Lista Blu

15 donne e 9 uomini

Marilisa Barbieri, 45 anni, comunicazione; Azzurra Benvenuti, 44 anni, avvocato; Silvia Bertolucci, 46 anni, avvocato; Giuseppe Bonuccelli, 56 anni, tassista; Maria Stefania Carraresi, 64 anni, ex bancaria; Monica Guidi, 51 anni, consulente aziendale; Chiara Consani, 38 anni, avvocato; Stefano Faver, 55 anni, dottore commercialista; Duilio Francesconi, 61 anni, medico; Marina Gridelli, 56 anni, veterinario; Carlo Lippi, 70 anni, ristoratore in pensione; Patrizia Lombardi, 56 anni, imprenditrice; Ilaria Lucarini, 46 anni, impiegata; Alessandra Malfatti, 46 anni, presidente della Cittadella della Pesca; Federico Masi, 42 anni, agente immobiliare; Maria Sandra Mei, 46 anni; Federico Pierucci, 34 anni, impiegato comunale; Gloria Puccetti, 65 anni, insegnante; Matteo Ricci, 39 anni, insegnante; Rodolfo Salemi, 31 anni, rappresentante farmaceutico; Laura Servetti, 49 anni, avvocato; Ambra Sinagra, 38 anni, imprenditrice; Ilaria Tosi, 47 anni, consulente del lavoro; David Zappelli, 48 anni, avvocato.

Buonsenso

8 donne e 16 uomini

Andrea Becagli, 38 anni, imprenditore turistico; Gerri Berti, 46 anni, esercente spettacolo viaggiante; Luca Brenci, 42 anni operaio; Roberto Bucciarelli, 68 anni ex artigiano; Athos Catassi, 59 anni impiegato; Giampiero Ceccotti 67 anni parrucchiere; Doriano Cortopassi 67 anni, ex rappresentante; Carlo Cosci 74 anni ex artigiano; Chiara De Paolis 70 anni, ex dirigente d’azienda; Sabrina Di Nunzio 44 anni farmacista; Vittorio Fantoni 59 anni agente immobiliare; Veronica Ferretti 48 anni, insegnante, Daniela Flori 69 anni, ex insegnante; Luca Larini 56 anni operaio settore nautico; Daniele Martinelli 51 anni, assicuratore; Susanna Karla Monacci 53 anni, impiegata; Emanuela Noto 31 anni, impiegata; Agata Pardini 30 anni, diplomata all’Istituto Alberghiero è in cerca di occupazione; Giuliano Paterni 70 anni commerciante; Susanna Cinzia Piotto 51 anni, broker assicurativo; Riccardo Simonini 52 anni, tecnico direttivo; Claudio Velia 63 anni tecnico sanitario radiologo; Matteo Zazzarino 19 anni studente; Omar Zeribelli 41 anni, imprenditore.

Europa Verde

8 donne e 9 uomini

Laura Celli, 34 anni, casalinga; Amerigo Blosi 53 anni, architetto; Beatrice Erario 40 anni, psicoterapeuta; Enzo Bogazzi, 64 anni, funzionario; Alessandra Guidi, 44 anni, dipendente poste italiane; Andrea Brogi, 55 anni architetto; Marta Glenda Lugano, 35 anni, operatrice turistica; Giampiero Dugo, 58 anni impiegato; Gaia Memmo Vincenzi, 48 anni, interprete; Gianluca Froli, 62 anni pensionato; Ilaria Polito, 41 anni, operatrice sanitaria; Fabrizio Geri, 70 anni, dentista; Lavinia Stanila, 57 anni animalista; Roberto Nicoli, 65 anni libero professionista; Valeria Vitiello, 32 anni, fumettista; Luca Fidia Pardini, 31 anni, ricercatore; Giuseppe Vitiello, 64 anni, ingegnere.

Giovani per Viareggio

12 donne e 12 uomini

Marian Puosi, 26 anni, laureando in giurisprudenza; Giulia Gemignani, 26 anni, medico; Carlo Olivieri, 25 anni, studente; Sara Romani, 23 anni, studentessa; Tullio Magliulo, 25 anni, praticante avvocato; Francesca Belluomini, 19 anni studentessa; Filippo Cai, 25 anni, studente; Carolina Guidi 22 anni, dottoressa in scienze del turismo; Lorenzo Pagnini, 30 anni, architetto urbanista; Giulia Scatena, 28 anni, studentessa; Gabriel Renna, 28 anni, autista; Valentina Golfieri 34 anni, ispettore commerciale; Mirko Oprandi, 30 anni, libero professionista nella progettazione nautica; Helena Antonelli, 26 anni, dottoressa in lettere; Marco Emanuele, 27 anni, shoe production planning & control staff; Bianca Bennwitz, 24 anni, studentessa; Matteo Lamanuzzi, 25 anni, carrista del Carnevale di Viareggio; Laura Rubinacci, 22 anni, studentessa; Mirko Baldisseri Vanni, 20 anni, impiegato; Vanessa Martinelli, 27 anni, adatta al laboratorio ittico; Leonardo Brown, 17 anni, studente; Martina D’Aniello, 22 anni, studentessa; Lorenzo Laras, 25 anni, barman; Maria Rosaria Tartaria, 27 anni, biologa.

Partito Democratico

11 donne e 13 uomini

Bernini Luigi 31 anni, impiegato; Edoardo Bonuccelli 28 anni, impiegato; Samuele Borrini 23 anni, studente e tecnico informatico; Rebecca Casentini 50 anni, allenatrice; Francesca Ceccarini 45 anni, impiegata e progettista Europea; Silvia Cirri 55 anni, artista del Carnevale; Filippo Ciucci 46 anni, libero professionista; Alessandro De Antoni 34 anni, geometra e musicista; Paola De Benedictis 56 anni, impiegata; Nicola Domenici 50 anni, scultore e imprenditore; Francesca Fruzza 51 anni, libera professionista nel mondo della comunicazione; Sara Grilli 38 anni, avvocato; Massimiliano Marchetti 34 anni, cantante e commerciante; Veronica Marianelli 41 anni, lavoratrice nel mondo della cultura; Camilla Mori 49 anni, impiegata; Patrizia Nardi 67 anni, infermiera; Silvio Nuti 56 anni, biologo marino; Silvia Palagi 64 anni, pensionata ex impiegata; Giuseppina Zefi Parrini 58 anni, insegnante; Dario Rossi 36 anni, infermiere; Diego Sodini 42 anni, albergatore; Andrea Strambi 52 anni, dirigente sportivo; Matteo Toscano 42 anni, psicologo; Enrico Vischi 71 anni, medico cardiologo.

Progetto per Viareggio

11 donne e 13 uomini

Gabriele Tomei, 52 anni, attuale assessore al Welfare del Comune di Viareggio, sociologo e professore universitario; Stefano Ambrogi, 58 anni, consulente aziendale in amministrazione, finanza e controllo, Michele Andreuccetti, 55 anni, data manager; Giovanni Attinà, 70 anni, arredatore navale in pensione; Irene Baldi, 43 anni medico neuropsichiatra infantile; Franco Baroni, 62 anni, agente di commercio; Claudio Bertolozzi, 64 anni, ragioniere in pensione, Vincenzo Capuano, 62 anni, biologo; Velia Chiericoni, 56 anni, biologa nutrizionista; Sabrina Da Prato, 52 anni, laureata in scienze politiche ed educatrice professionale; Alessandro Dianda, 22 anni, studente in Economia e Legislazione dei sistemi logistici; Michele Di Sivio, 69 anni, architetto e professore universitario; Ada Donati, 55 anni, agente di commercio; Filippo Gattai Tacchi, 28 anni, ricercatore universitario; Chiara Guarascio 51 anni, traduttrice freelance; Annalisa Lombardi 65 anni, medico; Susanna Paoletti 36 anni, insegnante e presidente della Scuola Popolare Pancho Villa; Roberta Paoli, 53 anni, insegnante; Riccardo Pieraccini 61 anni, architetto; Manuel Pizzo 46 anni, chef; Claudia Principe 64 anni, geologa e ricercatrice al Cnr; Marco Szorenyi, 45 anni, ingegnere civile; Marinella Spagnoli 57 anni, architetto; Beatrice Taccola, 49 anni, property manager e consulente ambito turistico.

Uniti per Viareggio e Torre del Lago

Alessandro Meciani, 53 anni imprenditore; Eugenio Vassalle 61 anni imprenditore; Moreno Vannozzi 59 anni artigiano; Marcello Murolo 50 anni artigiano; Marco Del Carlo 67 anni operatore turistico; Alessandra Lucioni 53 anni, organizzatrice di eventi; Emilio Zito 42 anni, artigiano; Debora Pioli 44 anni, insegnante; Mira Spagli 50 anni, architetto; Gianluca Leonildi 58 anni, avvocato; Leonardo Tomei Albiani Carli 51 anni, dirigente al sociale; Emanuela Bemi, assistente sociale 56 anni; Raffaele Sabatini 41 anni, organizzatore di eventi; Maurizio Zerini 53 anni, avvocato; Sandro Franceschi, 45 anni, commerciante; Tiziano Toscano 43 anni, artigiano; Rosita Novelli 50 anni, impiegata; Emanuela Carpinella 39 anni, volontaria; Maria Rosaria Sicignano 50 anni, commerciante; Fiorella Tozzi 66 anni, assistente socio sanitaria; Francesco Benedusi 54 anni, volontario; Roberta Barsanti 51 anni, avvocato; Monica Napoli 49 anni, artigiana; Gabriele Giovanni Domenici 46 anni, barman.

Viareggio Democratica

Paola Gifuni in Miracolo, 48 anni avvocato; Francesca Benedetti, 33 anni commerciante; Fiammetta Bruker, 68 anni councelor; Assunta Cinquini, 29 anni, impiegata e insegnante di ginnastica ritmica; Valeria Giannecchini, 57 anni, ex addetta settore commerciale aziendale; Anna Santini 55 anni, addetta al servizio di pulizia di strutture alberghiere; Lara Sartini, 32 anni ex operatrice ecologica addetta al verde; Laura Togni 45 anni, dirigente d’azienda; Alessio Baldini, 18 anni studente; Andrea Baroni, 58 anni impiegato; Roberto Cappa 43 anni, avvocato; Loredano Ciambelli, 60 anni, commerciante; Nicola Cozzi, 37 anni ex verniciatore navale; Roberto Dalle Mura 49 anni project manager Codecasa; Vincenzo De Felice 56 anni, operatore socio sanitario ospedale Versilia; Leonardo De Plano, 24 anni studente; Salvatore Granata 33 anni, commerciante; Alfonsao Grasso 48 anni steward; Matteo Gianmaria La Bianca 27 anni, informatico; Samuele Orlandi 27 anni, commerciante; Paride Pieraccini, 39 anni, giornalista; Alessandro Pierini 47 anni commerciante ex calciatore; Gianmarco Pollacchi, 30 anni assistente alla balneazione; Marco Puccinelli, 75 anni presidente rione Marco Polo.