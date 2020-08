Pd, Puppa e Mercanti illustrano il programma a Castelnuovo

Entra nel vivo anche in Garfagnana la campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: domani (23 agosto), alle 21, è in programma l’incontro con i due candidati del Partito Democratico, che si svolge alla ex pista di pattinaggio in via Vittorio Emanuele a Castelnuovo di Garfagnana.

Un incontro che servirà ai due candidati per illustrare il proprio programma, ma anche per ascoltare le esigenze del territorio, farle proprie e trovare le migliori risposte alle esigenze che emergeranno, in un percorso partecipativo che prende le mosse dalla campagna elettorale, ma che per i due candidati è un tratto distintivo che li accomuna e ha sempre caratterizzato la loro azione politica.

All’evento di domenica saranno presenti anche numerosi primi cittadini: oltre al ‘padrone di casa’, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, prenderanno parte all’incontro il presidente della Provincia, Luca Menesini e i sindaci di Fosciandora, Moreno Lunardi; Piazza al Serchio, Andrea Carrari; Pieve Fosciana, Francesco Angelini e Molazzana Andrea Talani.