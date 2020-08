Regionali 2020, 5 liste escluse dalla corsa a Lucca

Elezioni regionali 2020, escluse (per ora) dalla corsa a Lucca. È il verdetto dell’ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Lucca, che si è occupato di verificare la correttezza e completezza della procedura nella presentazione delle liste per la chiamata alle urne di settembre per il rinnovo del consiglio regionale.

L’ufficio, composto da Michele Fornaciari (presidente), Enrico Fontanini e Alessandro Dal Torrione, ha effettuato le verifiche sulle liste dei candidati depositate e ha sollevato contestazioni nei confronti di cinque di esse. Stando al collegio, il numero di firme di elettori necessario alla presentazione delle candidature al consiglio regionale sarebbe insufficiente per quattro di loro.

Le liste coinvolte sono Svolta!, Patto per la Toscana – Roberto Salvini presidente; Orgoglio Toscana Giani presidente; Toscana Sinistra Civica Ecologista e Toscana civica per il cambiamento. In quest’ultimo caso è stata riscontrata la mancanza dell’autenticazione di una firma di una candidata nella presentazione della lista.