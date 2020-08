Veronesi e Giuliani (Pd) incontrano i balneari

Una lunga passeggiata sulla spiaggia, partendo da Torre del Lago, toccando Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi, per incontrare i gestori di stabilimenti balneari, ristoranti e bar, ma anche turisti e residenti. Lo faranno domani (23 agosto) dalle 15, Alberto Veronesi, candidato Pd per il consiglio regionale nel collegio Lucca Versilia, insieme a Maria Federica Giuliani, vicepresidente del Consiglio comunale del Comune di Firenze e candidata PD al consiglio regionale nel collegio Firenze.

Una passeggiata che per verificare le condizioni economiche e lavorative degli stabilimenti balneari e di tutti gli esercizi commerciali della costa in questa estate anomala segnata dalla pandemia.

“Un stagione partita tardi e nell’incertezza – affermano Veronesi e Giuliani – che ad Agosto stava andando meglio delle aspettative ma che adesso rischia una brusca frenata a causa di comportamenti scorretti di qualcuno”.

Veronesi e Giuliani, insieme, si recheranno personalmente negli stabilimenti per incontrare i gestori, ascoltare le loro problematiche, capire quali sono le necessità del settore e illustrare i provvedimenti appena varati dalla Regione e dal Governo per lavoratori e imprese della filiera del turismo “richiamando – sottolineano – al senso di responsabilità pur in giorni di vacanza”.