Nella sala di rappresentanza del municipio di Viareggio si sono presentati ieri (22 agosto) i candidati di Italia Viva per le elezioni regionali e i candidati del comitato Viareggio Viva per le elezioni comunali.

Sono intervenuti l’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi e il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

I candidati alle elezioni regionali sono un mix di giovani e amministratori pubblici d’esperienza.

L’avvocato Fabrizio Miracolo 57, Giuliana Cecchi 63 anni , Luca Mori 49 anni, Alessia Picchiotti 26 anni.

I candidati alle elezioni comunali David zappelli 47 anni coordinatore del comitato viareggino è candidato nella lista Blu, lista Del Ghingaro; Alessio Baldini 18 candidato nella lista Viareggio Democratica e Alessandro Dianda, 21 anni, candidato nella lista Progetto per Viareggio.

Dopo la presentazione dei candidati ci sono stati gli interventi finali di Stefania Saccardi e del sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Stefania Saccardi ha sottolineato come “le liste di Italia Viva siano composte da persone serie e che porteranno un valore aggiunto per il centrosinistra, per cui sarà fondamentale il supporto di Italia Viva”.

Giorgio Del Ghingaro ha ringraziato Italia Viva “per essere stato il primo partito a sostenere la sua amministrazione e per il coraggio di aver scelto di appoggiare la sua ricandidatura a sindaco”.