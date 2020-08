Declassamento bretella e raddoppio ferroviario, Veronesi (Pd) incontra il ministro De Micheli

Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca – Versilia, questa mattina (23 agosto) ha incontrato a Forte dei Marmi la ministra dei trasporti e delle infrastrutture, Paola De Micheli.

“Ringrazio l’onorevole De Micheli per la gentilezza e la disponibilità – afferma il candidato e direttore d’orchestra – Con lei ho parlato del demanio marittimo, tema caldissimo qui in Versilia, e degli aspetti più urgenti delle infrastrutture di Lucca e della Versilia. In particolare del declassamento della bretella Lucca -Viareggio, sarebbe auspicabile togliere i caselli, e del raddoppio della linea ferroviaria Lucca – Firenze”.

Veronesi conclude affermando di aver chiesto un intervento alla ministra: “Nonostante non sia di stretta competenza nazionale, le ho anche chiesto un intervento affinché si possa in tempi brevi ristabilire il servizio dei treni regionali in provincia di Lucca sospesi a causa del Covid. Sono certo che un suo sollecito aiuterà la riattivazione del servizio e la soluzione dei disagi”.