La pizzeria Calogero riapre dopo la quarantena Covid

Un gesto simbolico per sostenere la ripartenza di un locale storico della città. Valentina Mercanti, candidata Pd al consiglio regionale ieri (22 agosto) ha cenato alla Pizzeria Da Calogero.

La pizzeria è dovuta stare chiusa per 15 giorni per la quarantena a tutto lo staff dopo che uno dei camerieri e il titolare erano risultati positivi al coronavirus.

“Quarant’anni di attività puoi piegarle ma non spezzarle – commenta l’assessore alle attività produttive del Comune – Felice di essere venuta a cena da Calogero per la riapertura. Pizza ottima, come sempre, accompagnata da una gentilezza e dolcezza sempre più rare, servita con un sorriso celato dalla mascherina che però non riesce a nascondere l’amore per il proprio lavoro e un’ innata professionalità. Nel ringraziare per la bella serata, auguro a tutti loro davvero una buona ripartenza”.