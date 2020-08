Passaggi a livello difettosi, Minniti (Lega): “Colpa dei mancati investimenti della Regione”

“Ci è mancato poco che ieri, a Capannori, succedesse qualcosa di molto brutto ai passaggi a livello di Pieve San Paolo e di via dei Barsocchini per la mancata chiusura delle sbarre al passaggio dei treni”. Ad intervenire è Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni regionali nel collegio della provincia di Lucca.

“Accade spesso – afferma Minniti, che le sbarre dei passaggi a livello non solo a Capannori ma in tutta la provincia di Lucca rimangano aperte al passaggio dei treni e dobbiamo ringraziare il buon Dio se, finora, non è successo qualcosa di irreparabile. Una volta i passaggi a livello erano presidiati ma per esigenze di contenimento dei costi di gestione ora si fa affidamento all’automazione che non è infallibile specie se chi ha competenze in materia di gestione del trasporto ferroviario locale non effettua gli investimenti necessari per migliorare la sicurezza”.

“E, per quanto ci riguarda – spiega Minniti – le competenze e le risorse in materia di trasporto ferroviario sono passate alla Regione Toscana in attuazione del decentramento amministrativo e della Legge Bassanini nell’ambito del quale la Regione commissiona il servizio e Trenitalia lo esegue. Ed è evidente che la Regione Toscana non ha fatto nulla per migliorare la qualità del servizio e nulla ha investito per migliorare la rete e la sicurezza con risorse proprie che sono state impegnate altrove ai danni dei cittadini toscani sui quali ricadono i costi dei disservizi”.

“Chiedere alla sinistra di realizzare il raddoppio della linea Lucca Firenze era troppo – conclude Minniti – e, infatti, non ci sono riusciti. Peccato che non siano stati nemmeno in grado di garantire i requisiti minimi di sicurezza come quello di assicurare la chiusura dei passaggi a livello. È giunto il momento di cambiare e alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ne sono convinto, le cose cambieranno in meglio”.