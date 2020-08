Europa Verde, ecco i candidati per le elezioni a Viareggio

Anche Europa Verde Progressista e Civica sarà presente alle prossime elezioni comunali di Viareggio. La formazione politica che si articola dal livello comunale fino al parlamento europeo, unica in Italia, ha presentato una propria lista sia per le elezioni comunali di Viareggio e Cascina sia per le elezioni regionali, in tutte le 13 circoscrizioni.

A Viareggio è collegata al candidato Sindaco Giorgio Del Ghingaro, sostenuto anche dal Pd e da 6 liste civiche. Nella Circoscrizione di Lucca i candidati sono Claudia Corsini, Amerigo Blosi; Alessandr Guidi, Luca Fidia Partini, Marta Glenda Lugano, Eros Tetti, Valeria Vitiello e Giuseppe Vitiello.

“Chi voterà Europa Verde – si legge in una nota di Giuseppe Vitiello, candidato sia a Viareggio sia in Regione – sia nelle elezioni comunali che in quelle regionali sceglierà una forza politica che promuove una concreta trasformazione dell’economia per tutelare l’ambiente, per difendere i diritti di tutte le donne e gli uomini e di tutte le specie viventi, per favorire nuove occupazioni nei settori della green economy, in modo da restituire un pianeta sano alle generazioni future. Europa Verde potrà portare a tutti i livelli, anche europei, le istanze del territorio, sostenendo in tal modo tutti coloro che sceglieranno un futuro green per loro stessi o per le proprie attività”.