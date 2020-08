Italia Viva, il leader Matteo Renzi a Lucca

Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, torna a Lucca. Lo farà, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni regionali in Toscana, domenica prossima (30 agosto). Alle 16 l’ex premier sarà in città per sostenere i candidati al consiglio regionale della Toscana. A darne l’annuncio Francesco Colucci, dei riformisti toscani per Italia Viva.