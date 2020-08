Nasce a Lucca il comitato del no al referendum

Giovanni Pierami e Francesco Colucci stanno organizzando a Lucca e in Lucchesia un comitato del no al referendum confermativo del 20/21 settembre 2020, per una prima iniziativa pubblica ai primi di settembre.

“Un comitato fuori dai partiti – sostengono i promotori – a cui tutti possono aderire quale che siano le loro idee politiche, con un unico obiettivo battere questo infausto referendum grillino e difendere la attuale Costituzione. Per aderire a questo comitato per il no, basta inviare un Sms Whatsapp ali cellulare 3480533233″.