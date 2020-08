Patto per la Toscana riammesso alla corsa elettorale: “Siamo l’unica lista civica in lizza”

“L’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Lucca, esaminata la documentazione da noi prodotta in merito al collegamento tra la nostra lista e il consigliere regionale uscente Salvini, ci ha ammessi, come avevano già fatto gli altri tribunali”. Lo comunica Roberto Salvini di Patto per la Toscana.

“Patto per la Toscana – Salvini presidente è quindi presente sulle schede elettorali di tutta la provincia di Lucca, con candidati provenienti dalla città, da Montecarlo, dalla Versilia, dalla Garfagnana – afferma -. Siamo l’unica lista civica, autonomista, ambientalista indipendente sia dalla sinistra che dalla destra, che da tutti i partiti. Ospitiamo con gioia l’apporto dei democratici cristiani storici e di altri movimenti ancorati ai valori umani e cristiani della nostra terra. Siamo una lista di Toscani che hanno in testa una Toscana che si autogoverna bene come il Trentino. Daremo voce ai dimenticati da tutti: gli anziani, i disabili, gli invalidi, le famiglie, le piccole imprese, gli artigiani, le partite Iva impoverite, i contadini, gli appassionati di caccia, pesca e ambiente”.

“Tra le altre cose – prosegue la nota – Patto per la Toscana candida sulla circoscrizione di Lucca il più giovane del movimento Matteo Vecchiatti, con la collaborazione di la politica dei giovani, il quale combatterà per i diritti delle partite Iva, i giovani e famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando, con diligenza, d’agosto, nel procedimento elettorale, e ci mettiamo al lavoro per dare una speranza a tutti gli elettori in questi anni difficili che ci aspettano”.