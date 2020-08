Economia territoriale, Tetti (Europa Verde): “Stop a tasse locali e incentivi per il rilancio”

“Contro la crisi del commercio stop a tasse locali e legge speciale per economia di territorio“. Sono queste le proposte del candidato al consiglio regionale per Europa Verde Eros Tetti per la ripartenza virtuosa delle attività e delle specificità del territorio.

“Durante il lockdown, la mia preoccupazione è andata verso tutti i commercianti che si trovavano strozzati dalla drammatica situazione – spiega Tetti -. Dalla crisi postcovid si esce solo attraverso un capovolgimento degli schemi tradizionali, a cominciare dalla difesa dell’economia regionale. Per questo, una volta eletto, chiederò di bloccare per un anno i pagamenti delle tasse regionali nelle zone più colpite dalla crisi, di creare zone no-tax nelle aree interne della montagna, con indici di sottosviluppo particolare, per il commercio; è il caso di chi apre o gestisce un bar o una bottega in un paese in fase di abbandonato dell’Appennino toscano; di lavorare ad una legge regionale del tutto innovativa che incentivi e favorisca l’economia territoriale“.

“Serve inoltre una grande operazione culturale che rieduchi le persone ad avere cura del tessuto commerciale e produttivo locale che deve essere vissuto come un presidio sociale ed economico di fondamentale importanza, legandolo in maniera virtuosa con le attività e le specificità del territorio, anche attraverso l’utilizzo virtuoso delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di ri-creare un forte senso di comunità integrata e solidale – conclude Tetti -. Anche su questo è necessario un maggiore impegno della Regione, e sarà mio compito proporlo e sollecitarlo”.