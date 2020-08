“La politica dei giovani” in corsa con Patto per la Toscana

Il movimento La Politica dei Giovani parteciperà con propri candidati nella lista Patto per la Toscana alle elezioni regionali della Toscana in programma a fine settembre.

“Abbiamo deciso – si legge in una nota – di supportare elettoralmente e programmaticamente il candidato presidente Roberto Salvini. Il nostro partito agisce nella consapevolezza che la politica necessiti di uomini in grado di rendere credibili e forti le istituzioni, regionali e non solo”.

In lista ci sono Matteo Vecchiatti e Lorenzo Franchi.