Patto per la Toscana, a Viareggio l’incontro con il candidato presidente Roberto Salvini

Domani (27 agosto) alle 20 al bar Sunrise di via Montecavallo 6 a Viareggio, si terrà un’apericena con la lista Patto per la Toscana, Roberto Salvini presidente. Durante l’evento aperto a tutti – su prenotazione – sarà possibile confrontarsi con il candidato alla presidenza della Toscana e i rappresentanti della lista sugli obiettivi raggiunti in Consiglio regionale da Roberto Salvini in questo mandato elettorale e su quelli fissati dal patto civico per il prossimo.

Al centro del dibattito ci sarà lo sviluppo di un’economia locale e sostenibile, che riporti la produzione toscana al centro, le vie di fuga per uscire dalla crisi imposta dall’emergenza covid19, l’ autonomia e il buongoverno dei territori, senza mai lasciare indietro le periferie e la provincia, ambiente, agricoltura e turismo, disabilità. E’ possibile prenotare al numero 347 7576163.