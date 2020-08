Si è tenuta oggi pomeriggio l’inaugurazione della sede della lista Barbara Paci sindaco per Viareggio e Torre del Lago Puccini con la presentazione dei candidati al consiglio comunale.

Un evento dove la candidata a sindaco ha introdotto e presentato ogni candidato al pubblico pervenuto alla sede all’angolo tra via Battisti e via Cavallotti. Ogni candidato si è brevemente presentato illustrando il proprio lavoro ed il motivo per cui appoggia la candidatura del candidato Barbara Paci.

Questa l’elenco di tutti i candidati nella lista: Marcello Castiglioni, nato a Roma, 59 anni, docente e manager; Veronica Gemignani nata a pietrasanta, 41 anni, insegnante; Silvia Torri nata a Viareggio 60 anni P.R. imprenditore; Andrea Enrico Bertuccelli, nato a Viareggio 57 anni, Chef; Sandro Signorini nato nel Regno Unito 55 anni, commerciante; Maria Nuria Rami Jurado nata a Barcellona 56 anni, Infermiera nel reparto di terapia intensiva neonatale; Silvia Ceragioli Nata a Camaiore 50 anni, coiffeur; Cinzia Martinelli nata a Viareggio 52 anni Artigiana; Francesco Ferroni Nato a Viareggio 66 anni, avvocato; Lara Bianchini Nata a Pietrasanta 44 anni, responsabile di segreteria; Massimiliano Nesi Nato a Viareggio 50 anni, commerciante; Lisandro Antonio Ramacciotti nato a Viareggio, 70 anni, pittore; Savino Lorusso nato ad Andria 58 anni, pensionato; Manola Cagnoni Nata a Viareggio 38 anni, avvocato; Elisabetta Genghi nata a Monopoli 50 anni, avvocato; Massimo Amati Nato a Seravezza 53 anni, portiere d’albergo; Simone Ceragioli nato a Pietrasanta 45 anni, barman; Simona Gemignani Nata a Pisa 48 anni, commerciante; Silvia Storari nta a Pisa, 43 anni, atleta professionista; Pierluigi Diego Lombardi nato a Viareggio, 52 anni, operaio; Marco Bianchi nato a Camaiore, 59 anni, imprenditore; Maria Fusiello Nata ad Andria, 53 anni, sarta artigiana; Monica Murri Nata a Viareggio, 32 anni, commessa; Cristina Vannelli Nata a Genova, 68 anni, gallerista.