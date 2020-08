Barbara Paci: “Viareggio, bisogna cambiare passo”

Nonostante il maltempo il comizio della candidata a sindaco di Viareggio Barbara Paci ha avuto luogo sul palco in piazza Margherita. Un comizio breve che è stato interrotto sia dal forte vento prima, che dalla pioggia in un secondo momento. Ad ascoltare c’era almeno un centinaio di persone. La presentazione del programma è rinviata al prossimo comizio che sarà giovedì (3 settembre) in piazza della Pace a Torre del Lago.

“Dobbiamo cambiare il passo, dobbiamo guardare lontano – dice alla folla la candidata a sindaco Barbara Paci – dobbiamo avere una visione. Siamo persone che lavorano, siamo persone normali con una visione per il futuro. Una visione che deve essere sia del breve periodo, ma soprattutto nel lungo periodo. Un modo di pensare la città diverso fatto di progetti concreti che portino benessere economico ai cittadini. Questa città deve ripartire dal turismo. Proprio il turismo porta le risorse economiche per garantire ai cittadini il lavoro e la prosperità. Viareggio ha bisogno di un modello di business concreto in grado di farla ritornare la Perla del Tirreno. Lo sport è un altro asse molto importante e che porta turismo, ma soprattutto la salute nei cittadini. Proprio lo sport in questi ultimi cinque anni è stato abbandonato e non curato. Gli impianti dismessi sono moltissimi e sotto agli occhi di tutti. Lo sport può diventare veramente un motore economico trainante anche per la promozione turistica di Viareggio e Torre del Lago. In conclusione voglio una città pulita e soprattutto sicura”.