Patto per la Toscana, respinto il ricorso. Ora si va al Tar

E’ stato respinto dall’ufficio centrale regionale alla Corte d’Appello di Firenze il ricorso di Patto per la Toscana, la lista di Roberto Salvini su cui aveva espresso diniego la commissione del tribunale di Lucca.

“Hanno bocciato il nostro simbolo – spiega Marco Lensi, delegato regionale per i procedimenti elettorali -, perché il nostro candidato presidente si chiama Roberto Salvini. Stiamo preparando il ricorso al Tar. Non ci arrendiamo, perché confidiamo nella legge e nei precedenti. La politica non è l’alta moda, dove i nomi diventano prodotti. I candidati toscani che si chiamano Salvini sono persone in carne e ossa, i cui diritti costituzionali sono inviolabili”.