Pd, tour in Garfagnana per Puppa e Mercanti

Domani (30 agosto), a partire dalle 21, i candidati del Partito Democratico, Valentina Mercanti e Mario Puppa, presentano il loro programma ai cittadini e alle cittadine di Fosciandora.

L’incontro si svolgerà, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, nella piazzetta Ciaf in località Migliano e vedrà la presenza del sindaco Moreno Lunardi e degli amministratori della cittadina della Garfagnana.

Per i due candidati sarà anche l’occasione per ascoltare le richieste che provengono dal territorio, confrontandosi non solo con gli amministratori, ma anche con i cittadini.

I prossimi appuntamenti della campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: 31 agosto alle 20,30 a Villa Collemandina; 1 settembre alle 21 incontro a Molazzana; 2 settembre alle 21, evento a Vagli di Sotto; 3 settembre alle 18,30 presentazione dei candidati a Capannori; 4 settembre, alle 21,15, appuntamento a Castiglione Garfagnana.