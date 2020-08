Regionali, Sinistra Italiana Lucca a sostegno di Ersilia Raffaelli e Toscana a sinistra

Anche la Federazione provinciale di Sinistra Italiana Lucca per le prossime elezioni regionali sostiene Toscana a Sinistra e Tommaso Fattori presidente. Pur non esprimendo propri candidati nella lista il partito dà indicazione di voto per la presidente del centro anti violenza La Casa delle Donne Ersilia Raffaelli.

“Sinistra Italiana alle prossime elezioni regionali invita a votare la lista Toscana a Sinistra per Fattori presidente – si legge nel documento promosso tra gli altri dal coordinatore provinciale del partito Alberto Pellicci, dal responsabile versiliese Fabio Panicucci, da Tommaso Panigada dell’assemblea regionale, dall’ex assessore regionale e di Capannori Eugenio Baronti -. Questa lista rappresenta, con i suoi candidati e le sue candidate, con il suo programma, i valori, le idee, le politiche di Sinistra di cui la Toscana ha bisogno per la salvaguardia dell’ambiente e dei beni comuni, la difesa del lavoro e dei diritti, la cura del patrimonio artistico e culturale, per la sanità pubblica, per il diritto allo studio, per politiche sociali che promuovano l’integrazione di tutti i soggetti“.

“Nella provincia di Lucca abbiamo deciso di non avere persone esponenti del nostro partito direttamente candidate nella lista, ma ci interessano i programmi che condividiamo e stimiamo le candidature presenti – va avanti il testo -. Per il nostro collegio invitiamo al voto per Ersilia Raffaelli, candidata indipendente dai partiti, espressione di impegno sociale e culturale da molto tempo. Ci riconosciamo nella passione e nella determinazione del suo lavoro politico per la difesa delle donne contro la violenza, per l’affermazione della libertà femminile, consapevoli come siamo che ciò che è bene per le donne è bene per tutta l’umanità”.