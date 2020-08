Dirigenza Fdi: “Bene l’inaugurazione della sede del circolo di Massarosa”

La dirigenza provinciale di Fratelli d’Italia plaude all’attività del circolo di Massarosa che si è dotato questa mattina di una sede in pieno centro. “È il segno – sottolineano Riccardo Zucconi, Riccardo Giannoni, Matteo Petrini

commissario e vice commissari Lucca FdI – di un partito vivo e vitale che intende stutturarsi e rafforzarsi e che testimonia il lavoro del coordinatore comunale Samuel Venturi e di tutti gli iscritti al locale circolo, un lavoro sul territorio che rafforza l’ottimo operato del nostro assessore all’interno della giunta municipale, Michela Dell’Innocenti. Un momento complesso quello che vive il Comune ma per il quale Fratelli d’Italia ha dato e continua a dare il suo contributo serio e responsabile lavorando per risolvere i problemi dei cittadini di Massarosa”.

“Fratelli d’Italia è, infatti, coerentemente e senza indugi nel centrodestra e – proseguono -, non a caso, grazie alla determinazione del nostro leader nazionale Giorgia Meloni, si è fatto promotore del cosiddetto patto anti-inciucio, sottoscritto negli scorsi giorni anche dagli alleati a livello nazionale, per vincolare i partiti al rispetto degli impegni programmatici e di coalizione presi con i cittadini e che escludono assolutamente di amministrare assieme ai partiti della sinistra. E su questa linea procediamo orgogliosamente e convintamente anche in Provincia di Lucca“.