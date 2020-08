Puppa e Mercanti fanno tappa a Villa Collemandina

Fanno tappa a Villa Collemandina, i candidati del Partito Democratico Valentina Mercanti e Mario Puppa. L’incontro è in programma domani (31 agosto), alle 21, nel Palazzo Comunale della cittadina.

Per i due candidati, quella di Villa Collemandina, è l’occasione per confrontarsi non solo con gli amministratori, ma anche con i cittadini e avere, così, l’opportunità di recepire le istanze del territorio che potranno trovare in loro una voce che le porta in Regione.

I prossimi appuntamenti della campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: 1 settembre alle 21 incontro a Molazzana; 2 settembre alle 21, evento a Vagli di Sotto; 3 settembre alle 18,30 presentazione dei candidati a Capannori; 4 settembre, alle 21:15, appuntamento a Castiglione Garfagnana.