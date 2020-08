Referendum, il comitato per il no: “Taglio parlamentari deleterio”

Si è riunito nei giorni scorsi alla Casa del Popolo di Verciano il comitato lucchese per il no al referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, per organizzare una serie di banchetti informativi rivolti alla cittadinanza con l’avvicinarsi del giorno del voto.

“E’ convinzione dei membri del comitato – si legge in una nota – che la riforma costituzionale su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi il 20-21 settembre sia deleteria per la forma democratica del nostro paese senza alcun reale beneficio economico. A fronte di un risparmio irrisorio infatti (circa un caffé l’anno per ogni cittadino), si diminuisce sensibilmente la capacità del parlamento di rappresentare adeguatamente la cittadinanza e in particolare i territori periferici, che rischiano concretamente di non avere nessun portavoce in parlamento. Tutto questo senza intaccare minimamente gli stipendi e i privilegi dei parlamentari rimanenti, che con la riduzione del numero complessivo diventeranno invece una casta ancora più potente, esclusiva ed elitaria”.

“Rigettiamo con convinzione anche l’argomentazione secondo cui – spiegano – il taglio dei parlamentari renderebbe le due camere più efficienti: un numero minore di parlamentari renderà al contrario più difficoltoso il funzionamento delle commissioni e la rappresentanza all’interno delle stesse dei partiti meno numerosi. In questi giorni assistiamo ad un numero crescente di politici, opinionisti e costituzionalisti che si stanno schierando col fronte del no, anche in contrasto con le segreterie dei propri partiti che cercano di riguadagnare credibilità cavalcando le sirene dell’antipolitica. Siamo quindi fiduciosi del fatto che con un capillare lavoro di informazione della cittadinanza sia possibile comunicare efficacemente l’assurdità della proposta del taglio dei parlamentari, fermando ancora una volta chi vorrebbe stravolgere la nostra costituzione e allontanare ancora di più la rappresentanza politica dalla cittadinanza di base. Per tali ragioni nelle prossime settimane saremo presenti con banchetti a materiali informativi ai mercati di Lucca e Capannori, mentre venerdì 11 settembre dalle ore 18 faremo una manifestazione in piazza San Michele”.