Tetti (Europa Verde): “Toscana sia modello per i rifiuti zero”

“Il protocollo di Impegno proposto da Rossano Ercolini (Goldman Environmental Prize 2013) e da Zero Waste Italia e promosso da un vasto numero di movimenti ed associazioni, presentato a Firenze il 28 agosto ci convince, perciò Europa Verde lo approva convintamente in ogni suo punto ritenendolo la base di partenza per la costruzione della Toscana Verde e del Buon Vivere essa aspira” . Lo afferma Eros Tetti, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Europa Verde.

“Da tanti anni seguo il grande lavoro di Rossano Ercolini, un’eccellenza internazionale, quale Goldman Prize 2913 per l’Ambiente, che abbiamo la fortuna di avere in Toscana – aggiunge Tetti -. E’ giunto il momento di mettere in pratica su scala regionale le sue proposte concrete dando seguito e coerenza anche alla dichiarazione di emergenza ambientale ed alla deliberazione sull’economia circolare già approvate dalla Regione Toscana”.

“Per questo -sottolinea- intendo portare su tavoli della maggioranza tutte queste forti e innovative proposte del protocollo di impegno che sono maturate nel seno dei comitati e delle associazioni toscane che sono e restano per me, che ho avuto l’onore di presiedere la rete dei comitati toscani, i punti di riferimento. Dobbiamo farlo in questi 5 anni anni data la criticità e l’emergenza del momento”.

A Tetti fanno eco il commissario di Europa Verde per la Toscana Francesco Alemanni e dal coordinatore nazionale di Europa Verde Filiberto Zaratti : “Facciamo nostro il Protocollo di Impegno di Zero Waste e Rossano Ercolini e lo abbiamo già trasmesso a Eugenio Giani chiedendogli di sottoscriverlo come candidato presidente del Centrosinistra e di coinvolgere tutta la coazione in questo grande lavoro ed obiettivo”.