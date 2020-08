Guidi (Orgoglio Toscana): “Sanità, c’è da cambiare passo”

“Occorre un cambio di passo, investiamo sui professionisti sanitari, ognuno con le proprie competenze al servizio dei cittadini”. E’ la ricetta per la sanità della candidata nella lista Orgoglio Toscana nei collegi di Pisa e Lucca, Silvia Guidi.

“Riportiamo la nostra sanità ai primi posti mettendo il paziente come fulcro del lavoro – afferma -. Non buttiamo risorse in modelli organizzativi che mettono il risparmio come punto focale . Vogliamo cittadini sani, gestiti da personale competente attento ai bisogni dei pazienti. Le politiche degli ultimi anni in ambito sanitario si sono dimostrate controproducenti, non si può vedere il singolo problema o la singola spesa ma occorre una visione d’insieme, che può essere diversa a seconda del territorio, ma il paziente malato va curato in egual misura da nord a sud e con gli stessi auspicabili risultati”.