Brillante (Sinistra Civica): “Dissesto idrogeologico, superare la logica dell’emergenza”

Sinistra Civica e Ecologista lancia un allarme per il dissesto idrogeologico anche a seguito del maltempo degli ultimi giorni che ha colpito l’intera regione e provocato danni e purtroppo anche vittime a cui va il cordoglio.

“Non è la prima volta – commenta Rosario Brillante candidato al consiglio regionale nel collegio della provincia di Lucca – In questo territorio la mente va subito alle vittime dell’alluvione in Versilia del 1996. La buona notizia è che il sistema idraulico principale toscano ha retto, evitando il temuto spargimento dei liquami. La giunta regionale ha fatto bene a dichiarare ugualmente lo stato di emergenza: per attivare procedure di intervento e spesa veloci. I cambiamenti climatici, ma anche la pandemia Covid 19, impongono un’attenzione nuova all’ambiente e al territorio”.

“Ma non possiamo più attendere – commenta – È necessario un piano straordinario di investimenti pubblici di difesa del suolo che potrebbe fornire anche un importante risposta alle questioni occupazionali giovanili, valorizzando le professionalità che sono presenti nella nostra regione. Possiamo farlo con i finanziamenti che proverranno dall’Europa e che in Toscana ammonteranno ad oltre 10 miliardi”.

”Il mio impegno e quello della mia lista dai banchi della maggioranza di centro sinistra – commenta Rosario Brillante – Sarà quello di assicurare che questo soldi siano spesi bene e nella giusta direzione. Occorre superare la logica dell’emergenza e arrivare a quella della prevenzione e della programmazione degli interventi”.