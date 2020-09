Coreglia, Giorgio Daniele inizia il tour elettorale

Dopo la presentazione ufficiale della lista, del programma e dei suoi candidati dello scorso 28 agosto, che ha visto un numeroso pubblico di simpatizzanti e di sostenitori, il candidato sindaco Giorgio Daniele inizia il proprio tour elettorale a Coreglia.

“Un percorso di ascolto – spiega – di confronto, di conoscenza di situazioni, problematiche, istanze, che solo un rapporto diretto, ed in futuro, costante potrà far sentire l’amministrazione comunale, un soggetto al servizio della cittadinanza e non uno sfuggente ed a volte ostile organismo burocratico, autoreferenziale, un corpo opaco che assorbe e non riflette nessun raggio di luce”.

Il primo incontro con i cittadini sarà a Tereglio giovedì (3 settembre) alle 21 in località Bolla, nel piazzale davanti alla chiesa parrocchiale.

Questi gli altri appuntamenti: Lucignana, sabato 5 settembre alle 21, via della Chiesa; Ghivizzano Castello, martedì 8 settembre alle 21, via D.Camilli; Gromignana, giovedì 10 settembre alle 21, sale parrocchiali; Calavorno, venerdì 11 settembre alle 21, parcheggio su torrente Surricchiana; Vitiana, sabato 12 settembre alle 15, piazza della Riunione; Coreglia capoluogo, lunedì 14 settembre alle 21 piazza Antelminelli; Piano di Coreglia, mercoledì 16 settembre alle 21, piazza delle Botteghe; Ghivizzano, venerdì 18 settembre alle 21, piazza IV Novembre.

Per qualsiasi chiarimento il candidato sindaco può essere contattato al 3453774280. Mail: giorgio.daniele55@gmail.com.