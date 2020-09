Manifattura sud, entro domenica le richieste per il Consiglio aperto

C’è tempo fino al 6 settembre compreso per prenotarsi per intervenire nella la seduta di consiglio comunale aperto dedicato al futuro della ex Manifattura Tabacchi non oggetto di interventi Piuss, in programma martedì (8 settembre) alle 17,30.

La commissione capigruppo ha stabilito che potranno partecipare al massimo dieci rappresentanti delle varie associazioni, dei comitati già costituiti e dei portatori di interesse qualificati, che vogliono fornire suggerimenti, valutazioni e proposte sul tema oggetto del consiglio straordinario, mentre non saranno invitati esponenti di partiti politici e/o candidati alla prossima tornata elettorale.

Chi vuole intervenire dovrà prenotarsi via email all’indirizzo ufficiopresidenzaconsiglio@comune.lucca.it.

Nella richiesta dovranno essere indicati – oltre al nome e cognome, ai recapiti telefonici e di posta elettronica, associazioni, comitati rappresentati – le motivazioni a supporto della congruità della richiesta di partecipazione.