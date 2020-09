Regionali, il capannorese Gino Malfatti candidato con Orgoglio Toscana

Il capannorese Gino Malfatti si candida con Orgoglio Toscana a sostegno di Eugenio Giani.

Arriva anche da Capannori quindi il supporto al candidato governatore del centrosinistra Eugenio Giani. Gino Malfatti, 43enne impiegato in una ditta locale, ex consigliere comunale e da anni impegnato nella vita politica e amministrativa ha infatti ufficializzato la sua candidatura nella lista civica nella circoscrizione di Lucca.

Lavoro, sviluppo, sanità sono i temi che Malfatti intende affrontare e su cui concentrare l’attenzione nelle prossime settimane.

“Viviamo un momento difficile, una situazione di incertezza causata da una crisi ha la sua causa scatenante in un fattore nuovo, la pandemia che mai nessuno si sarebbe aspettato ci potesse colpire così all’improvviso – dice Malfatti – Mai come ora i cittadini, i toscani, hanno bisogno di chiarezza, trasparenza, supporto e, soprattutto, onestà. È di questi valori che intendo farmi portavoce e sostenitore. È così che intendo lavorare per migliorare la nostra Regione”.