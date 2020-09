Anche a Porcari il tour elettorale di Michele Giannini (Fratelli d’Italia)

Prosegue il tour elettorale del candidato al consiglio regionale di Fratelli d’Italia Michele Giannini. Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, dopo il mercato di Fornoli, farà tappa a Molazzana. Appuntamento per questa sera (2 settembre) alle 21 alle ex scuole.

Domani (3 settembre) il candidato sarà presente al mercato di Castelnuovo Garfagnana in prima mattinata e poi su Lucca incontrando esperti del settore sanitario per parlare di sanità e delle rivoluzioni che ci sono; incontrerà successivamente rappresentanti del tessuto sociale lucchese. Nel pomeriggio si troverà in Versilia per un breve tour. Concluderà la giornata dopo cena a Porcari per incontrare alcuni simpatizzanti che hanno chiesto un incontro con il candidato stesso.

Venerdì (4 settembre) Michele Giannini sarà presente al mercato di Fornaci di Barga in prima mattinata. Seguiranno incontri a Piazza al Serchio con diversi rappresentanti del tessuto sociale. Giannini concluderà la giornata nel comune di Villa Collemandina incontrando maestranze forestali, cacciatori e rappresentanti del tessuto sociale del territorio.

Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto WhatsApp al fine di evitare assembramenti in locali o altro (334.1577065).