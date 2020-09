Messa in sicurezza del Serchio, emendamento nel dl semplificazioni

Ok a un emendamento per il fiume Serchio nel decreto semplificazioni, c’è il plauso del senatore Andrea Marcucci, capogruppo del Pd a Palazzo Madama.

“Ieri notte in Senato – dice il senatore – è stato approvato un emendamento al Dl semplificazioni che ho fortemente voluto. La norma prevede un iter facilitato per i lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale sul fiume Serchio, che consente di poter superare molte procedure”.

