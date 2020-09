Santini: “Vergogna lo scarico merci dove morirono operai”. Comune: “È lì dal 2014”

“Nel punto esatto di via Veneto in cui tre anni fa si consumò la tragedia della Luminara (con due operai che morirono cadendo dal braccio meccanico di una gru) il Comune ha realizzato una nuova area adibita alla sosta per il carico e scarico merci. Proprio sotto alla lapide che ricorda le vittime. Non poteva davvero essere realizzata altrove? Per rispetto di chi ha perso la vita, delle loro famiglie e dell’intera città”.

Così Remo Santini, capogruppo di SìAmoLucca in consiglio comunale. “Da un lato l’amministrazione Tambellini organizza una doverosa cerimonia per ricordare Eugenio Viviani, 54 anni e Antonio Pellegrini, di 61, entrambi della Cooperativa Agricola Morelli, che persero la vita nel crollo – commenta Santini -. Dall’altro ha dato il via libera ad uno stallo per il carico e scarico merci dei mezzi proprio in quell’area. L’ennesima dimostrazione che la mano destra, a Palazzo Orsetti, non sa cosa fa la sinistra. È incredibile come possano accadere certe cose, e non accettiamo giustificazioni di alcun tipo, perchè tanto non reggerebbero. È solo mancanza di sensibilità e cialtroneria“.

Da qui la proposta: “Chiediamo al Comune di rimuovere quanto prima quello spazio per la sosta da via Veneto, proprio nel punto in cui sono morti i due operai – aggiunge Santini -. Può essere spostato in un altro tratto o in qualche strada vicina, ma lì non ci deve stare. Quello che è accaduto è una vergogna“.

Non si fa attendere sul tema la precisazione del Comune: “In merito all’area di sosta per il carico-scarico davanti alla lapide che ricorda i due operai – Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini – morti per il cedimento del braccio della gru sul quale allestivano la luminara di Santa Croce 2017 a Palazzo Pretorio, l’amministrazione comunale fa presente che gli stalli sono in quella stessa posizione dal 2014“.

“Il Comune di Lucca – garantisce l’amministrazione – provvederà tuttavia a farli spostare in altra posizione per lasciare libera l’area davanti alla lapide”.