Tetti (Europa Verde): “Galletti per chiusura cave? Lo dica a sindaco Carrara e ministro Costa”

“Irene Galletti si attivi sin da subito per presentare una proposta di legge sulla chiusura delle cave nel parco delle Apuane”. È questa la provocazione di Eros Tetti, candidato per Europa Verde Toscana alle prossime elezioni regionali nei collegi di Firenze 1, Lucca e Grosseto.

“E’ incredibile – dichiara Tetti -. La candidata presidente alle regionali del M5S si presenta nelle Apuane e dichiara che le cave nel Parco devono essere chiuse. Benissimo. Noi lo diciamo da 12 anni, da quando è nata Salviamo le Apuane. Se non fossimo in campagna elettorale (e se i cavatori non fossero tutti passati alla Lega, come ci viene da sospettare) saremmo ben felici (e lo siamo) che sia Toscana a Sinistra di Tommaso Fattori che il M5S di Irene Galletti siano arrivati ad aderire alle nostre posizioni”.

“In particolare – prosegue -, tenendo buone le dichiarazioni rilasciate alla stampa, chiediamo a Galletti: poiché lei è del partito del sindaco e della maggioranza di Carrara ma soprattutto è dello stesso partito del ministro dell’ambiente Costa, del presidente del Consiglio Conte, e del 33% dei parlamentari, perché non attiva sin da subito, facendo presentare dal M5S, prima delle elezioni, una proposta di legge per chiudere le cave nel Parco delle Apuane. Dia poi anche indicazione al ‘suo’ sindaco che ha una maggioranza bulgara in consiglio comunale di attivarsi per limitare drasticamente le cave a Carrara, dove il problema è ancora più grave”.