Triggiani (FdI): “Centri anziani ancora chiusi, aiutiamo famiglie in difficoltà”

Elisabetta Triggiani, candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia conferma l’impegno verso le persone in difficoltà: “Visto che ho apertamente dichiarato la mia vicinanza alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed agli anziani sono stata contattata da un cittadino del Comune di Capannori il quale mi ha rappresentato di avere in casa un familiare anziano ed infermo che fino a marzo scorso frequentava un centro diurno sito nel comune che, però, con il lockdown ha sospeso i suoi servizi”.

“Mi comunica sempre il cittadino che, ad oggi, nonostante le varie riaperture, il centro diurno è sempre chiuso e né il Comune di Capannori, né l’Asl propongono alla famiglia alternative, mettendola in grave difficoltà. Mi riferisce, anche – spiega Triggiani – di sentirsi abbandonato e vittima dell’indifferenza più totale ricevendo sempre come unica e costante giustificazione dell’inerzia degli enti il Covid”.

“Ecco – conclude – sono questi i problemi da risolvere, le criticità da superare. La gente ha bisogno di risposte, di velocità, di organizzazione, di sburocratizzazione, di coerenza: se è stato possibile riaprire quasi tutto (giostre comprese) è doveroso moralmente ed eticamente garantire ai cittadini più deboli ogni più ampio servizio a tutela loro e a sostegno delle loro famiglie”.