Veronesi (Pd): “Versilia investa sul turismo culturale”

“La Versilia e Forte dei Marmi sono un brand di fama internazionale. Ma, forse, sole, mare e spiaggia non bastano più. Per guardare al futuro, occorrerà investire maggiormente sul turismo culturale”. Esordisce così Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia. E continua: “Unendo, a partire dalla salvaguardia dell’ambiente, tutta la provincia di Lucca in un grande progetto di rilancio. Produzione e offerta artistica, eventi, mostre, congressi, eventi sportivi”.

Il candidato questa sera sarà a Forte dei Marmi: “Di questo e altro parlerò questa sera alle 18, a Forte dei Marmi, nell’ambito degli Eventi alle Boe (di fianco al Bagno Piero), dove sarò presentato da Roberto Santini, mentre le conclusioni dell’incontro saranno affidate al dottor Umberto Donati, vicepresidente dei Paladini Apuoversiliesi”.