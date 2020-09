Mallegni: “Forza Italia in doppia cifra per far vincere il centrodestra”

Forza Italia a doppia cifra per far vincere il centrodestra in Toscana. È l’auspicio del senatore Massimo Mallegni, in tour elettorale anche in Versilia.

“I sondaggi – ha detto – evidenziano che solo se Forza Italia fa un risultato a doppia cifra, in Toscana il centrodestra vince le regionali al primo turno. Dobbiamo recuperare tutte le persone che non sono andate a votare anche per colpa nostra, raggiungerli a uno a uno e dire loro che noi ci siamo. Io ci metto la faccia. Il presidente Silvio Berlusconi malgrado la convalescenza dal Covid-19 ci mette la faccia. Lo facciamo per i toscani e per dare un futuro a questo territorio. Che sappiamo governare e far crescere le comunità lo abbiamo dimostrato. Di Forza Italia veramente ci si può fidare”.

“Ci sono un milione e mezzo di persone – conclude Mallegni – che l’ultima volta non hanno votato: dobbiamo spiegare loro che votare Forza Italia è per loro l’unica soluzione. Se vogliono che tutto rimanga uguale devono votare a sinistra. Ma se vogliono cambiare la Toscana devono votare il centrodestra. E noi come Forza Italia offriamo a queste persone la scelta moderata e che può dare loro risposte concrete. Forza Italia è l’unica soluzione per la Regione”: