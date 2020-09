Marchetti (Forza Italia): “Un marchio ad hoc per le calzature lucchesi”

Maurizio Marchetti, candidato capolista di Forza Italia a Lucca alle elezioni del 20 e 21 settembre e capogruppo in consiglio regionale, inserisce il rilancio del calzaturiero lucchese tra i propri punti programmatici: “Per il calzaturiero lucchese – afferma – con noi in Regione la creazione di un marchio distintivo e il coinvolgimento diretto degli imprenditori nella promozione“.

“La crisi dei prodotti di media gamma precede l’emergenza pandemica – osserva Marchetti – ed è imputabile all’aggressività di produttori esteri e soprattutto orientali, i cui mercati oggi però possono essere riconquistati dal prodotto lucchese. Cina, Giappone e più in generale chi ha fatto concorrenza più o meno leale al nostro calzaturiero oggi ha sviluppato una clientela che cerca made in Italy e soprattutto made in Tuscany in media gamma. In questo contesto va da sé: il calzaturiero lucchese ha le carte in regola per espandere lì il suo mercato”.

Il settore, secondo il candidato, va dunque dotato di strumenti: “Va creato un marchio ad hoc su cui investire a livello di promozione verso nuovi mercati e con azioni di lungo termine – progetta Marchetti – coinvolgendo direttamente il corpo imprenditoriale con un interlocutore regionale unico e dedicato”.